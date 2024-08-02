Клименко рассказал, почему Кузнецов должен стать капитаном СКА

Экс-нападающий СКА Глеб Клименко порассуждал на тему того, кого из игроков могут назначить капитаном команды в новом сезоне КХЛ.

«Либо должен стать самый опытный и титулованный — это Кузнецов. Есть и третий вариант, как тренер видит. Он может сначала посмотреть на одного капитана, потом попробовать другого. Одну недельку Григоренко — капитан, другую — Плотников или ещё кто-то», — сказал Клименко Legalbet.

На протяжении большей части сезона-2023/24 капитаном СКА был нападающий Александр Кадейкин. Он ранее покинул команду.