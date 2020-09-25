Нападающий «Авангарда» Клим Костин провел дебютный матч за омичей, который пришелся на встречу с «Куньлунем» (3:1).

— Оценка игры — 10 из 10. Вышли и сделали свою работу, выполнили план тренера на матч, — цитирует Костина сайт КХЛ. — Не обошлось без ненужных потерь, но без них все бы играли 0:0. Было немного неожиданно выйти на лед, пару ребят выбыли, но я был готов. Сказали играть — играю. В звене с Зерновым и Чинаховым тренировался только на утренней раскатке. Готов сейчас процентов на 60-70. С марта не играл, было непривычно. Старался действовать просто, чтобы набраться уверенности. Пока немного медленно принимаю решения, постараюсь найти себя и стартовую скорость.