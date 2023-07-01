Клифф Пу продлил контракт с «Куньлунем» на год

Нападающий «Куньлуня» Клифф Пу продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано на один год.

25-летний Пу перешел в команду в 2021 году. За полтора года в «Куньлуне» он провел 56 матчей и набрал 26 (14+12) очков.