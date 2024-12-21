Кленденинг может перейти в «Металлург»

По информации «СЭ», защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг может перейти в «Металлург».

Американец пополнил состав пекинской команды в мае этого года, подписав контракт на один сезон. До этого он выступал за финский «Ильвес».

В нынешнем сезоне 32-летний Кленденинг провел за «Куньлунь» 31 матч и набрал 10 (3+7) очков.

«Металлург» с 44 очками после 38 матчей располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.