Классон: «Хочу выиграть Кубок Гагарина с «Динамо»

Защитник «Динамо» Фредрик Классон рассказал о переходе в московскую команду.

«У меня были переговоры со «Спартаком», был выбор между «Спартаком» и «Динамо». Но я хочу выиграть кубок здесь, я счастлив оказаться тут. Я выбрал «Динамо» по большей части из-за игроков, здесь много сильных хоккеистов. То, что тренер работает так долго, говорит о постоянстве и стабильности. В прошлом году команда дошла довольно далеко, и я думаю, что в этом сезоне у «Динамо» есть шанс выиграть титул», — приводит слова Классона ТАСС.

32-летний швед подписал контракт до конца сезона-2025/26. Соглашение имеет односторонний характер.

Ранее Классон играл за ЦСКА. В общей сложности в 226 матчах за армейцев он набрал 46 (8+38) очков. Вместе с клубом швед стал обладателем Кубка Гагарина в 2023 году.