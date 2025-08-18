Классон ответил на критику шведских СМИ за игру в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Фредерик Классон рассказал, как относится к критике со стороны шведских СМИ из-за того, что он выступает в КХЛ.

«У нас очень много хороших шведских игроков, и я думаю, что многие из них хотели бы играть в КХЛ, потому что это сильная лига. Плюс ты можешь жить в таком красивом городе, как Москва. Я думаю, что это кошмар, что они (журналисты. - Прим. «СЭ») порой довольно жестко говорят о нас», — приводит ТАСС слова Классона.

32-летний швед отметил, что он просто хочет играть в хоккей, побеждать, а также содержать свою семью.

Классон выступает в КХЛ с 2022 года. На протяжении трех сезонов защитник играл за ЦСКА, а в июне 2025-го присоединился к «Динамо».