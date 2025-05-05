Хоккей
5 мая, 15:24

Классон может перейти из ЦСКА в «Спартак»

Михаил Зислис
Обозреватель
Фредрик Классон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», шведский защитник Фредрик Классон попал в сферу интересов «Спартака».

ЦСКА, в составе которого 32-летний хоккеист провел три последних сезона, не планирует продлевать контракт с игроком.

В сезоне-2024/25 защитник набрал 14 (1+13) очков в 67 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 6 играх.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
  • prosvet81

    отдают единственного нормального домоседа в команде...Сергеев , Блажик ... науя спрашивается..и потом приглашать Охотюков и Провольневых

    05.05.2025

  • Sehrgut

    Что в футболе, что в хоккее нелеквид за всеми доедаем..!!! Нет шоб взять конфетку . Доколе?!

    05.05.2025

  • knight templar

    Туда ему и дорога. Можно шартье с кэсселсом туда же отдать. Недолеги этого сезона полный отстой. Их вообще было не заметно, что они есть. Не то что в Динамо, где леги на первых ролях и в каждом матче забивают

    05.05.2025

  • Павел Леонидович

    ну не так то дорог... и если хочет быть хавроньей пусть)

    05.05.2025

  • bond1951

    пусть идет........

    05.05.2025

  • За Шалимова

    Пусть забирают

    05.05.2025

  • zg

    32 года...Лег...Не с потрясной статой...Зачем этот вброс?!

    05.05.2025

    • Ильин не поедет в «Питтсбург» и продлит контракт с «Северсталью»

    Максим Мамин покинет ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 13:30 Сибирь – Динамо М 2 : 3
    15.11 17:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
    15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
    Все результаты / календарь

