Классон может перейти из ЦСКА в «Спартак»

По информации «СЭ», шведский защитник Фредрик Классон попал в сферу интересов «Спартака».

ЦСКА, в составе которого 32-летний хоккеист провел три последних сезона, не планирует продлевать контракт с игроком.

В сезоне-2024/25 защитник набрал 14 (1+13) очков в 67 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 6 играх.