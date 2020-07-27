Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о введении в КХЛ потолка зарплат в 900 млн рублей.

— Я был в НХЛ, когда там ввели потолок зарплат, — цитирует Хартли официальный сайт клуба. — И неожиданно у каждой команды появился шанс на победу. Думаю, что для болельщиков это будет здорово — игра станет более зрелищной. В этом году класс команд еще будет разниться, но впоследствии мы придем к балансу. От этого выигрывают болельщики. Каждый матч станет непредсказуемым.

Регулярный чемпионат будет действительно непростым, но в то же время, это подготовка к плей-офф. В целом, думаю, качество лиги и качество игры возрастет. И за этим будет интересно наблюдать.