Клас Дальбек: «Нам нужно быть готовыми к жесткой игре»

Защитник ЦСКА Клас Дальбек поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ак Барсом».

- Очевидно, что нас ждет встреча с хорошим соперником, — цитирует Дальбека официальный сайт армейцев. - Они хорошо играют и усердно работают над собой. Нам нужно быть готовыми к жесткой игре. Я не очень хорошо знаю их главного тренера, но знаю, что он возглавлял ЦСКА, а значит, умеет бороться и побеждать. Будет много стычек. Обе команды будут сражаться за победу. Игра выйдет яркой и обязательно понравится нашим фанатам.

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