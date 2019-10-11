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Клас Дальбек: «Нам нужно быть готовыми к жесткой игре»

17:54
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Защитник ЦСКА Клас Дальбек поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ак Барсом».

- Очевидно, что нас ждет встреча с хорошим соперником, — цитирует Дальбека официальный сайт армейцев. - Они хорошо играют и усердно работают над собой. Нам нужно быть готовыми к жесткой игре. Я не очень хорошо знаю их главного тренера, но знаю, что он возглавлял ЦСКА, а значит, умеет бороться и побеждать. Будет много стычек. Обе команды будут сражаться за победу. Игра выйдет яркой и обязательно понравится нашим фанатам.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/klas_dalbek_igra_vyydet_yarkoy_i_obyazatelno_ponravitsya_nashim_fanatam/

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