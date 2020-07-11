Китарову и Ковыршину не будут предлагать новый контракт в «Динамо»

Нападающим Александру Китарову и Евгению Ковыршину не будут предлагать новый контракт в «Динамо», сообщает Telegram-канала Hockey.by.

«Зубры» серьезно омолаживают состав и подписывают перспективных белорусов, поэтому в новом сезоне Ковыршина и Китарова в составе клуба не будет.

В минувшем сезоне Ковыршин в 57 матчах за «Динамо» набрал 17 (5+12) очков. Китаров в 59 играх отметился 6 (3+3) результативными действиями.