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Китарову и Ковыршину не будут предлагать новый контракт в «Динамо»

11 июля 2020, 20:06
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Нападающим Александру Китарову и Евгению Ковыршину не будут предлагать новый контракт в «Динамо», сообщает Telegram-канала Hockey.by.

«Зубры» серьезно омолаживают состав и подписывают перспективных белорусов, поэтому в новом сезоне Ковыршина и Китарова в составе клуба не будет.

В минувшем сезоне Ковыршин в 57 матчах за «Динамо» набрал 17 (5+12) очков. Китаров в 59 играх отметился 6 (3+3) результативными действиями.

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