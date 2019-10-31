Китаров оштрафован за подсечку

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между «Трактором» и минским «Динамо» (4:1), сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Александра Китарова наказание по п.1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Подсечка»), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

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