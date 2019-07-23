Киселевич сомневался по поводу возвращения в Россию

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич признался, что сомневался, возвращаться ли ему в Россию. Ранее он играл за "Флориду" в НХЛ.

— Долго решались на возвращение в Россию?

— Достаточно долго. Было очень много мыслей и желаний. Думал, советовался с женой, с родителями. Все были за возвращение. Я, наверное, один сомневался. До самого конца не мог определиться, что именно делать. Около трех месяцев раздумывал.

— Когда определились?

— Уже когда вернулся в сборную и после Евротура не попал в заявку на чемпионат мира. И в конце апреля — начале мая все-таки решил, что нужно возвращаться в КХЛ.

В прошедшем сезоне Киселевич в НХЛ сыграл в 32 матчах, набрав в них 8 (0+8) очков при показателе полезности "-3".

29-летний хоккеист выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 годы.

В составе сборной России Киселевич выиграл золото на Олимпиаде-2018 года в корейском Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

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