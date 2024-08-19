Киселевич: «Не могу сказать, что я занимаюсь ерундой»

Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич в интервью «СЭ» объяснил, почему после возвращения из НХЛ у него снизилась результативность.

— Вы не чувствуете, что с периода игры в ЦСКА началось какое-то падение, которое для меня лично необъяснимо?

— Судить со стороны легче всегда. Были разные причины. Не могу сказать, что я занимаюсь ерундой и не выкладываюсь. Я, как и любой спортсмен, выполняю максимум того, что могу на сегодняшний день.

В минувшем сезоне 34-летний россиянин провел за «Авангард» 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 8 результативными передачами. В 12 играх плей-офф защитник не набрал очков.