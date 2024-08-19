Киселевич: «Если будешь сильно разглагольствовать, то перестанешь играть»

Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич в интервью «СЭ» поделился мыслями об увеличении количества легионеров и уровне иностранцев.

«Мы имеем то, что имеем. Не мы принимаем решения. Если ты будешь как игрок слишком сильно разглагольствовать, то перестанешь играть. Здесь, наверное, нужно проще относиться к тому, что ты не можешь контролировать. И следить за собой, выполнять свою роль. С тебя спрос, ты сделай свое дело, потом немножко уже раскрывай рот и думай, что дальше», — сказал Киселевич.

В минувшем сезоне 34-летний россиянин провел за «Авангард» 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 8 результативными передачами. В 12 играх плей-офф защитник не набрал очков.