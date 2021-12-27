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Киселевич и Панкратов продлили контракты с ЦСКА до 2024 года

21:52
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Защитник Богдан Киселевич будет выступать за армейский клуб до конца сезона-2023/24. Он подписал новый контракт с клубом, сообщает сайт москвичей.

Аналогичное соглашение заключил нападающий Семен Панкратов.

31-летний Киселевич проводит седьмой сезон в составе ЦСКА. В красно-синих цветах Богдан отыграл 392 матча, набрав 126 (21+105) очков при показателе полезности «+97».

В составе ЦСКА защитник пять раз выигрывал Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ, трижды доходил до финала Кубка Гагарина. По итогам сезонов 2014/15 и 2019/20 он вместе с командой становился чемпионом России.

Кроме того, в составе сборной России Богдан в 2018 году стал олимпийским чемпионом в Пхенчхане, за что получил звание заслуженного мастера спорта.

23-летний Панкратов стал игроком армейского клуба в августе нынешнего года, до этого он выступал за московское «Динамо». В сезоне 2020/21 он уже провел 13 матчей за ЦСКА, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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