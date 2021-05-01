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Кирсанов на два года продлил контракт со СКА

21:18
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СКА подписал новый контракт с защитником молодежной сборной России Кириллом Кирсановым. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне он провел в армейской форме 29 матчей в регулярном чемпионате, сделав три результативные передачи. В шести играх плей-офф на счету Кирсанова один ассистентский балл.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-kirillom-kirsanovym/

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