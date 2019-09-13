Кирилл Воронин: «Видеопросмотр был ключевым моментом»

Нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин, сделавший в матче с «Барысом» (3:0) две голевые передачи, подвел итоги встречи.

— Чего мне не хватило, чтобы сегодня забить? Быть может, хладнокровия. Повнимательнее надо быть. Но самое главное, что выиграли игру, реализовали все моменты. Вратарь молодец — сыграл на ноль, — цитрует игрока официальный сайт «Адмирала».

Как поздравили Юсси с первым «сухарем» в КХЛ? Будем думать, как поздравить. А пока в раздевалке сказали: «Молодец» (смеется).

Мы сегодня были намного свежее, чем в предыдущие игры. Прямо чувствовался заряд. Даже где-то перебегали соперников. Давили всю игру, забили свои голы.

Екнуло ли сердце до видеопросмотра? Да, было что-то такое. Видеопросмотр был ключевым моментом. Нам где-то стало полегче, а сопернику неприятно. И пауза нам сыграла в плюс.

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