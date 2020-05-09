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Кирилл Воронин перешел в «Ак Барс»

09:32
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«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Кириллом Ворониным. Соглашение будет действовать до окончания сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Воронин играл за «Адмирал». Форвард провел за клуб 58 матчей, набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «минус 13».

— Воронин добавит нашей команде движения, он выделяется своими скоростными данными, умением работать с шайбой. Он провел неплохой сезон в составе «Адмирала», и мы рассчитываем, что он поможет «Ак Барсу», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19230.html

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