Кирилл Воронин перешел в «Ак Барс»

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Кириллом Ворониным. Соглашение будет действовать до окончания сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Воронин играл за «Адмирал». Форвард провел за клуб 58 матчей, набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «минус 13».

— Воронин добавит нашей команде движения, он выделяется своими скоростными данными, умением работать с шайбой. Он провел неплохой сезон в составе «Адмирала», и мы рассчитываем, что он поможет «Ак Барсу», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.