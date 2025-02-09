Воробьев — об игре с Никитой Квартальновым: «Отец ему помогал, но с него и спрашивал жестче, чем с других ребят»

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев в интервью «СЭ» рассказал о блате в КХЛ.

— Есть ли блатные в КХЛ?

— По знакомству, мне кажется, есть. По деньгам точно нет. По связям каким-то...ну да. Единицы, но есть. Фамилии называть не буду.

— Напрягают такие моменты?

— Смотря как относится тренер. Со мной играл Никита Квартальнов. Понятно, что отец ему помогал. Но он с него спрашивал жестче, чем с других ребят. К нему даже игроки подходили и говорили: «Никит, что-то с тобой жестко совсем». За это и парня, и тренера в команде уважают. Обратная ситуация к хорошему не приводит, — сказал Воробьев «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний защитник набрал 6 (0+6) очков в 51 матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Полностью интервью Кирилла Воробьева читайте на сайте «СЭ».