Кирилл Ураков: «Только начало сезона, так что силы есть»

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков поделился эмоциями от победы над «Авангардом» (3:0).

— Матч выдался непростым, соперник — один из лидеров, — цитирует Уракова официальный сайт «Торпедо». — Мы на них настраивались очень серьезно, по максимуму и неважно, какая уже по счету игра, нужно выходить и делать свою работу.

За счет чего победили? На характере, за счет выполнения тренерских установок — все вкупе. Каждый выкладывался на все сто! Это и дало свои плоды.

Хватит ли сил после таких тяжелых игр на четвертый матч? Должно хватить, ведь для этого и была предсезонка, где закладывается база. Это только начало сезона, так что силы есть. Дома и родные стены помогают, наши болельщики гонят нас вперед, сумасшедшая энергетика! Спасибо за поддержку.

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