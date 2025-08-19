Нападающий «Северстали» Танков — о Козыреве: «Не зря в хоккейном сообществе его называют новатором»
Форвард «Северстали» Кирилл Танков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от игры в МХЛ и ВХЛ под руководством Андрея Козырева.
— А уже тогда Козырев пропагандировал тот хоккей, который он ставит в «Северстали»?
— В «СКА-1946» был немного другой хоккей, а вот уже в ВХЛ — да. Тот сезон в «СКА-Неве» под его руководством был очень ярким: мы одержали огромное количество побед подряд и заняли второе место в регулярном чемпионате. Его тактика в то время — это что-то грандиозное, не зря в хоккейном сообществе его называют новатором.
— Когда ты начинал работать под руководством Козырева и впервые познакомился с его системой игры, не было мыслей в духе: «Со стороны, конечно, звучит неплохо, но как это сделать на льду и принесет ли это пользу?»
— Интересный вопрос. Было очень необычно, это точно. Когда я тренировался у него и обучался его тактике, то старался впитывать всю информацию и каждую деталь. Можно однозначно сказать, что в моей голове что-то щелкнуло и я осознал, как, оказывается, можно играть в хоккей. Когда я работал с Андреем Леонидовичем, мы очень много времени уделяли тактике. Чуть ли не каждую тренировку работали над этим аспектом, потому что его система игры этого требует, и на тот момент практически не было схожести в игровом стиле с другими тренерами. Условный пас в центр, когда команда выходит из своей зоны, — ведь это действие во многих клубах попросту запрещено, но не у Козырева. Креатив и комбинации, которые создает команда под руководством Андрея Леонидовича, — это ведь не авантюра. Возможно, многие не догадываются, но на самом деле каждый, кто находится на площадке, знает, что он делает, но при этом у него есть свобода действия.
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|30
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|8
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|68
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|20
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|18
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|Финал
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|
Локомотив - Ак Барс
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|
Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
|4 - 3
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|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
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|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
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|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
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Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
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|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
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|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
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|21.05
|19:30
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