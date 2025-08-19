Нападающий «Северстали» Танков — о Козыреве: «Не зря в хоккейном сообществе его называют новатором»

Форвард «Северстали» Кирилл Танков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от игры в МХЛ и ВХЛ под руководством Андрея Козырева.

— А уже тогда Козырев пропагандировал тот хоккей, который он ставит в «Северстали»?

— В «СКА-1946» был немного другой хоккей, а вот уже в ВХЛ — да. Тот сезон в «СКА-Неве» под его руководством был очень ярким: мы одержали огромное количество побед подряд и заняли второе место в регулярном чемпионате. Его тактика в то время — это что-то грандиозное, не зря в хоккейном сообществе его называют новатором.

— Когда ты начинал работать под руководством Козырева и впервые познакомился с его системой игры, не было мыслей в духе: «Со стороны, конечно, звучит неплохо, но как это сделать на льду и принесет ли это пользу?»

— Интересный вопрос. Было очень необычно, это точно. Когда я тренировался у него и обучался его тактике, то старался впитывать всю информацию и каждую деталь. Можно однозначно сказать, что в моей голове что-то щелкнуло и я осознал, как, оказывается, можно играть в хоккей. Когда я работал с Андреем Леонидовичем, мы очень много времени уделяли тактике. Чуть ли не каждую тренировку работали над этим аспектом, потому что его система игры этого требует, и на тот момент практически не было схожести в игровом стиле с другими тренерами. Условный пас в центр, когда команда выходит из своей зоны, — ведь это действие во многих клубах попросту запрещено, но не у Козырева. Креатив и комбинации, которые создает команда под руководством Андрея Леонидовича, — это ведь не авантюра. Возможно, многие не догадываются, но на самом деле каждый, кто находится на площадке, знает, что он делает, но при этом у него есть свобода действия.

Никита Нечаев