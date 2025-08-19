Бывший форвард СКА Танков — о тяжелой травме: «Когда не почувствовал половину тела, понял, что все слишком серьезно»

Игрок «Северстали» Кирилл Танков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о тяжелой травме шеи, полученной в 2022 году в матче чемпионата ВХЛ «СКА-Нева» — «Динамо» (Санкт-Петербург).

— Помнишь, что происходило с тобой в момент получения травмы?

— Да, помню, конечно. Был колоссальный шок, онемело полтела, и была невероятная боль. Многие конечности я не чувствовал.

— Сразу понял, что все настолько серьезно?

— Когда не почувствовал половину тела, понял, что все слишком серьезно, однако постепенно меня начало отпускать, и я просто надеялся на то, что все обойдется без серьезных последствий. Рассчитывал на то, что просто задело какой-то нерв. Но случилось то, чего я никак не мог ожидать.

Никита Нечаев