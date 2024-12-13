Нападающий СКА Танков — о «СКА Арене»: «Лучшая арена в России и, наверное, мире»
Нападающий СКА и сборной России Кирилл Танков в интервью «СЭ» прокомментировал переезд петербургской команды на «СКА Арену».
Первый матч СКА после возвращения на «СКА Арену» состоится 17 декабря. Соперник — ярославский «Локомотив».
— СКА возвращается на «СКА Арену». Уже сейчас вы могли оценить масштаб крупнейшей ледовой арены мира. Какие эмоции она вызывает?
— Я думаю, сейчас это лучшая арена в России и, наверное, мире. Не видел особо арены в других странах, но я думаю, что эта точно может быть лучшей. Ну а так, в целом, если одним словом, — космос.
— Каково на «СКА Арене» хоккеисту в плане удобств, по сравнению с Ледовым дворцом? Глоток свежего воздуха?
— Здесь присутствует именно ощущение масштаба — снизу даже не видно верхних сидушек. Здесь масштаб окутывает тебя. В ледовом все более камерное, а здесь чувствуется масштаб.
— А не оказывает ли этот масштаб какое-то давление на хоккеиста?
— Да нет, ни в коем случае. Лед есть лед. Давления нет никакого. Наоборот, только кайф от ощущений, что такая большая арена, — сказал Танков «СЭ».
«СКА Арена» — крупнейший хоккейный стадион в мире. Он вмещает 21 500 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|36
|28
|8
|58
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|33
|19
|14
|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
|Витязь
|35
|14
|21
|32
|10
|Куньлунь РС
|36
|13
|23
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|6
|Адмирал
|36
|17
|19
|39
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|35
|7
|28
|18
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -