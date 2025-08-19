Экс-игрок СКА Танков: «После травмы Ротенберг вкладывал в меня душу и силы»
Форвард «Северстали» Кирилл Танков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о работе с Романом Ротенбергом. Ранее он выступал в КХЛ за СКА, где получил тяжелую травму, из-за которой вынужден был пропустить целый сезон.
— Что ты можешь сказать о работе с прежним тренерским штабом СКА, в частности с главным тренером Романом Ротенбергом?
— Для меня это хорошее время, потому что была возможность расти. Все знают, что концепция Романа Борисовича — развитие молодежи, а в эту группу хоккеистов я как раз и входил. И тот факт, что в СКА были собраны сильнейшие игроки, никак не сказывался на принципах Ротенберга. Когда я находился в главной команде, на меня не было никакого давления. Наоборот, Ротенберг очень много со мной общался, поэтому у меня была возможность развиваться и стремиться к попаданию в основной состав. Я благодарен всем тренерам и могу с уверенностью сказать, что они все профессионалы и знают свое дело.
— А можешь вспомнить какой-то особенный момент под его руководством, который тебе запомнился больше всего?
— Сразу в голову приходит следующее: его поддержка во время моей реабилитации и мой дебют в КХЛ. Если говорить про его вовлеченность в период моего восстановления, то нельзя не рассказать о его человеческих качествах — он меня поддерживал, вкладывал свою душу и свои силы, чтобы моя реабилитация проходила гладко и быстро. Что касается первого матча в КХЛ — мы играли против «Локомотива». Дебютная игра, поэтому, хочешь или нет, все равно переживаешь. Роман Борисович персонально подбадривал меня во время игры, а также до и после. Не было никакого давления с его стороны. Как только я садился на лавку после смены, он обязательно подходил и говорил: «Танк, молодчик!» Казалось бы, максимально серьезный соперник, а со стороны Ротенберга ко мне было такое отношение... Лайтовое!
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