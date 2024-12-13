Танков — о чемпионате КХЛ 3x3: «Думаю, это не перегрузит график хоккеистов»

Нападающий СКА и сборной России Кирилл Танков в интервью «СЭ» высказался о хоккейном турнире в формате 3х3.

13 декабря команда «Россия 25» выиграла турнир 3х3 в рамках Кубка Первого канала. В решающем матче россияне обыграли сборную Белоруссии.

— Как оцените формат хоккея 3х3?

— Я не первый раз уже играю в формате 3х3 — и на клубном уровне играл, и в самые первые 3х3, которые были, поэтому не в первой уже. Всегда классный опыт.

— В ноябре КХЛ объявил о создании чемпионата 3х3. Насколько этот проект кажется перспективным и интересным? Не перегрузит ли это и без того плотный график хоккеистов?

— Да нет, я думаю, это здорово — и для болельщиков, и для хоккеистов. Молодцы, что придумали такое, — сказал Танков «СЭ».