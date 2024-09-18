Сушинский: «Металлург» еще войдет в свое русло и начнет играть по-другому»

Бывший президент «Авангарда» Кирилл Сушинский ответил на вопрос, какие команды смогут составить конкуренцию омичам в борьбе за первое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Полно команд. «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Трактор». Очень много команд, все они хорошо укомплектовались. Думаю, что «Металлург» еще наберет свои очки. И все мы знаем про чемпионский синдром. Многие команды, которые становились чемпионом в одном сезоне, иногда ни шатко ни валко начинают следующий сезон. Думаю, «Металлург» еще войдет в свое русло и начнет играть по-другому», — приводит слова Сушинского Metaratings.ru.

На старте нынешнего сезона «Металлург» потерпел пять поражений и всего один раз одержал победу.