Кирилл Семенов: "Жду ли я Рыспаева на льду? Это кто?"

Нападающий "Авангарда" Кирилл Семенов подвел итоги четвертого матча полуфинала "Востока" против "Барыса" (3:1). Счет в серии - 3-1 в пользу "ястребов".

- Шумаков уехал в больницу, не знаем, что с ним. Это плей-офф, все стараются, играют на максимуме, может, из-за этого какие-то моменты такие происходят с травмами. Все матчи жесткие.

- На вас повлияла пауза за светом?

- Ничего страшного.

- Сказались ли на "Авангарде" потери из-за травм?

- Мы не становимся слабее, а только сильнее, ни в коем случае травмы нас не подкосили, будем биться друг за друга.

- Как вам гол Чудинова от своей синей линии?

- Он часто бросал в сезоне так, не получалось, сегодня забил важный гол.

- Ждете появление на льду Дамира Рыспаева?

- Это кто? (Алексей Шевченко)