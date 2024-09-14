Кирилл Семенов: «Надо убирать отговорки, начинать с трудовых голов хотя бы»
Форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов прокомментировал старт сезона в КХЛ.
— Много вопросов было к вашему звену на старте сезона. Как к этому относитесь?
— Это внутренняя кухня, мы над этим работаем. Надо убирать отговорки, начинать с трудовых голов хотя бы, потом красивые придут, — цитирует «РБ Сопрт» Семенова.
— Довольны, как сложилось начало сезона для вас?
— Хорошие матчи были, когда мы с 0:2 отыгрывались. Понятное дело, так начинать нельзя, но это позитивный ключ. Становление команды идет, сейчас переносим в игру все с предсезонки.
Источник: «РБ Спорт»
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