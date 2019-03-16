Кирилл Семенов: "Будем доказывать в Балашихе, что это поражение было ошибкой"

Нападающий "Авангарда" Кирилл Семенов после поражения от "Барыса" во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ (2:4) заявил, что его команде просто нужно было с самого начала играть в свою игру.

– Нам просто нужно было с самого начала играть в свою игру. С первых минут, секунд закладывать преимущество.

– Сергей Шумаков говорил, что просто не реализовали свои моменты. Что-то еще нужно добавлять?

– Просто играть в свою игру с первых же секунд.

– По скорости сегодня и вчера отличалась игра "Авангарда"?

– Не сравнивал эти игры. Уже забыл их. настраиваемся на следующую игру.

– "Авангард" и "Барыс" четырежды встречались по ходу сезона, сейчас играют в упорной серии в плей-офф. Соперники еще могут чем-то удивить друг друга?

– Удивить всегда можно.

– Насколько чувствовали сегодня поддержку болельщиков из Омска?

– Конечно, это очень приятно. По сравнению с первой игрой было намного больше наших болельщиков на трибунах. Здорово поддерживали. жаль, не удалось их порадовать сегодня. Будем доказывать в Балашихе,что это поражение было ошибкой.

Счет в серии равный: 1-1. Следующий матч пройдет 18 марта в Балашихе. (Анна Левченко)

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