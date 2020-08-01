КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кирилл Рассказов: «Отставка Гулявцева — неприятный момент для нас»

20:01
Теги:

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов заявил, что сожалеет об уходе главного тренера Александра Гулявцева.

— Отставка Гулявцева — неприятный момент для нас, но такова жизнь, — цитирует Рассказова сайт КХЛ. — Нам в любом случае нужно работать. Знаем прекрасно Павла Торгаева, нет никаких проблем выходить на лед под его руководством. Я считаю, у нас очень достойная команда с сильными хоккеистами.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/08/01/471145.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир