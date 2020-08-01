Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов заявил, что сожалеет об уходе главного тренера Александра Гулявцева.

— Отставка Гулявцева — неприятный момент для нас, но такова жизнь, — цитирует Рассказова сайт КХЛ. — Нам в любом случае нужно работать. Знаем прекрасно Павла Торгаева, нет никаких проблем выходить на лед под его руководством. Я считаю, у нас очень достойная команда с сильными хоккеистами.