Кирилл Петров: «Сожру кого-нибудь и займу свое место в команде»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров признался, что у него нет обеспокоенности из-за того, что он не выходит в первых звеньях команды.

— Меня минутами на льду не обделяют, — приводит слова Петрова ТНВ. — На данный момент только нахожу свою игру, ведь в прошлом сезон не очень получилось. Пока нахожу себя в этом звене. Вроде забиваем, создаем, отдаем, мешаем противнику. Нет проблемы в том, что не в первом звене. У нас все звенья играют достаточно много. Я не играю в первых двух звеньях? Нормально все. Сейчас только начало сезона, все поменяется. Сожру кого-нибудь чуть позже и займу свое место в команде.

29-летний хоккеист перешел в «Ак Барс» из «Авангарда» летом 2019 года. В текущем регулярном сезоне КХЛ на счету Петрова 6 очков (2+4).

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