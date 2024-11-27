Кирилл Петров перешел в «Нефтехимик»

«Нефтехимик» подписал контракт до конца сезона с нападающим Кириллом Петровым, сообщает сайт КХЛ.

В течение последних пяти сезонов 34-летний хоккеист выступал за «Ак Барс». В общей сложности в КХЛ он сыграл 853 матча и набрал 378 очков (181 гол и 198 передач).