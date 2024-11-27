Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:24

Кирилл Петров перешел в «Нефтехимик»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Нефтехимик» подписал контракт до конца сезона с нападающим Кириллом Петровым, сообщает сайт КХЛ.

В течение последних пяти сезонов 34-летний хоккеист выступал за «Ак Барс». В общей сложности в КХЛ он сыграл 853 матча и набрал 378 очков (181 гол и 198 передач).

Источник: КХЛ
Кирилл Петров
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Читайте также
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Популярное видео
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Югра» и СКА обменялись нападающими
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 32 25 7 52
2 Спартак 30 20 10 43
3 Динамо М 30 19 11 41
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 29 17 12 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 28 11 17 24
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 30 20 10 44
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Сал. Юлаев 28 18 10 38
4 Ак Барс 28 18 10 37
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 29 13 16 28
9 Сибирь 28 11 17 25
10 Лада 28 10 18 25
11 Барыс 30 9 21 21
12 Амур 30 6 24 15
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
27.11 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
27.11 19:00
Северсталь – Лада
 - : -
27.11 19:30
Сочи – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости