Кирилл Петров оценил старт «Ак Барса» в сезоне

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров после победы над «Сочи» (6:3) оценил результат на старте сезона и поделился мнением о переменах в команде.

— Старт сезона, в принципе, нормальный — из трех матчей выиграли два, — приводит слова Петрова официальный сайт казанцев. — Не сказать, что против ЦСКА упустили игру, могли хотя бы одно очко заработать. Голов много, да, но сейчас коробки стали меньше, хоккей более мобильный, бросаешь отовсюду, везде залетает. Я считаю, что это идет нашему хоккею на пользу.

— «Ак Барс» значительно обновился. Как складывается игра, какая сейчас команда?

— Понятно, что чуть другой после Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова. Пришли новые ребята — хорошие, играющие, очень мастеровитые. Тренерский штаб свое внес, мы стараемся все выполнять, что-то свое добавляем в нападении. У нас очень хорошая команда — большая, боевая и скоростная.

— Можно ли сказать, что соперник проспал первый период?

— Нет, просто мы начали хорошо. Так сложилось, что получилось забить быстрые голы.

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