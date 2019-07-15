Кирилл Петров назвал правильным возвращение в "Ак Барс". Он давно о нем думал

Нападающий "Ак Барса" Кирилл Петров признался, что давно хотел вернуться в клуб из столицы Татарстана.

29-летний форвард дебютировал за казанский клуб в сезоне-2008/2009. После этого он пробовал пробиться в НХЛ, а также выступал за ЦСКА и "Авангард". Этим летом он вновь подписал контракт с "Ак Барсом".

– В принципе, все эти сезоны, что меня здесь не было, я хотел вернуться, – приводит пресс-служба клуба слова Петрова. – Так получилось, что поменялся тренерский штаб, мне сделали предложение. Я Дмитрия Вячеславовича Квартальнова хорошо знаю, все его требования тоже. Думаю, сейчас это самый правильный шаг для моей карьеры.

Не скажу, что меня долго не было, я постоянно здесь был, находился, приезжал, даже когда в других командах был. А так все хорошо – семья довольна, все близкие и родственники, кто меня поддерживал, очень рады, что я вернулся.