Кирилл Петров: «Хотел бросить в девятку, а получилось между щитков вратарю»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров после победы над «Йокеритом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что рад первому голу в сезоне.

— Рад, конечно, первому голу после возвращения в «Ак Барс», — цитирует пресс-служба клуба Петрова. — Думаю, больше всего рада моя семья, очень переживали за меня. На предсезонке не все получалось, ничего не забил. Но суть не в этом — сезон все равно длинный, будут всякие дни: и хорошие, и плохие. Надо просто продолжать работать, и все будет нормально.

— Первая победа в сезоне для команды. Как атмосфера в раздевалке?

— Так мы всего два матча сыграли. Ребята все серьезно относятся, все знают, какие у нас задачи. Порадовались немного, но завтра уже будет новый день. Будем готовиться к следующему матчу.

— Вспомните свой гол — было ощущение, что от защитника хотели сыграть.

— Как сказал Тимур Билялов, хотел бросить в девятку, а получилось между щитков вратарю (смеется). В зону вошел, мне вовремя хороший пас отдали, чуть болтанул защитника, и получился неожиданный бросок.

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