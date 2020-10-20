КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кирилл Марченко: «В СКА приятно играть с каждым хоккеистом»

06:27
Теги:

Нападающий СКА Кирилл Марченко рассказал, каково ему играть в первом звене с Владимиром Ткачевым и Линденом Веем?.

— Конечно, приятно играть рядом с такими партнерами, поэтому ничего сложного не было, — цитируют «Известия» Марченко. — У нас в команде вообще все игроки высокого уровня. Я в этом сезоне выходил и в первом, и в третьем звене. И каждый раз получал удовольствие от нахождения на льду с каждым из хоккеистов, с кем был в одной смене. Каждый по-своему хорош.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1075616/aleksei-fomin/v-ska-priiatno-igrat-s-kazhdym-khokkeistom

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир