Кирилл Марченко: «В СКА приятно играть с каждым хоккеистом»

Нападающий СКА Кирилл Марченко рассказал, каково ему играть в первом звене с Владимиром Ткачевым и Линденом Веем?.

— Конечно, приятно играть рядом с такими партнерами, поэтому ничего сложного не было, — цитируют «Известия» Марченко. — У нас в команде вообще все игроки высокого уровня. Я в этом сезоне выходил и в первом, и в третьем звене. И каждый раз получал удовольствие от нахождения на льду с каждым из хоккеистов, с кем был в одной смене. Каждый по-своему хорош.