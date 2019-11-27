Нападающий СКА Кирилл Марченко рассказал о гостевой серии на Дальнем Востоке. В трех играх форвард забросил две шайбы.

— Впервые побывал в Хабаровске, Китае и Владивостоке, — цитирует Марченко официальный сайт СКА. — Но по факту это такой же перелет, как в Канаду или Америку. Лететь долго, но я справился. Акклиматизироваться было непросто — игры рано утром, ноги ватные. Ближе к дому функционал был бы лучше.

— Команда живет по московскому времени даже в Китае. Каково это?

— Делаем так, чтобы не перестраиваться. Потому что тогда три-четыре дня придется привыкать к новому часовому поясу. Очень непривычно: ложишься спать, когда светлеет, просыпаешься — солнце светит, в обед темно. Непривычно.

— Вы забрали шайбу, которой забили первый гол в КХЛ. Где она будет храниться?

— Она сейчас в моем бауле лежит. Планирую отдать ее дедушке и бабушке. У них уже хранятся мои первые шайбы из МХЛ и ВХЛ. Они собирают всякие памятные вещи, награды. Я к этому отношусь спокойно — надо забивать еще больше.