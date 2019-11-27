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Кирилл Марченко — первом голе в КХЛ: «Планирую отдать шайбу дедушке и бабушке»

27 ноября 2019, 17:59
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Нападающий СКА Кирилл Марченко рассказал о гостевой серии на Дальнем Востоке. В трех играх форвард забросил две шайбы.

— Впервые побывал в Хабаровске, Китае и Владивостоке, — цитирует Марченко официальный сайт СКА. — Но по факту это такой же перелет, как в Канаду или Америку. Лететь долго, но я справился. Акклиматизироваться было непросто — игры рано утром, ноги ватные. Ближе к дому функционал был бы лучше.

— Команда живет по московскому времени даже в Китае. Каково это?
— Делаем так, чтобы не перестраиваться. Потому что тогда три-четыре дня придется привыкать к новому часовому поясу. Очень непривычно: ложишься спать, когда светлеет, просыпаешься — солнце светит, в обед темно. Непривычно.

— Вы забрали шайбу, которой забили первый гол в КХЛ. Где она будет храниться?
— Она сейчас в моем бауле лежит. Планирую отдать ее дедушке и бабушке. У них уже хранятся мои первые шайбы из МХЛ и ВХЛ. Они собирают всякие памятные вещи, награды. Я к этому отношусь спокойно — надо забивать еще больше.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/kirill-marchienko-ochien-nravitsia-vsie-chto-proiskhodit-u-nas-na-domashnikh-matchakh/

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