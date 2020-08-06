Кирилл Марченко: «Не сказал бы, что СКА летает на льду. Лично я пешком хожу»
Форвард СКА Кирилл Марченко подвел итоги матча турнира Parimatch Sochi Hockey Open против «Локомотива» (6:2).
— Видимо, начали не в полную силу, были не полностью сконцентрированы, поэтому после первого периода был такой результат, — приводит слова Марченко официальный сайт клуба. — Потом нас собрали в раздевалке, да мужики и сами собрались, и вышло все удачно.
— Чем можно объяснить такое большое количество заброшенных шайб?
— Видимо, с реализацией у нас стало все в порядке. Хладнокровно подходим к моментам. Плюс тактика: играем более агрессивно, из-за этого больше шансов в атаке.
— Сборы были сложные, сейчас тоже вам спуску не дают. Но команда летает по льду.
— Не сказал бы, что мы летаем. Лично я пешком хожу. Не могу пока бежать. Не знаю, как смотрится со стороны, но физически еще не хватает. Утомление после сборов сказывается, но так у всех команд. Играем на одном уровне физической формы.
— Мысли о третьем матче с «Локомотивом» уже появляются?
— Пока нет. Сперва нужно отдохнуть, восстановиться, хорошо провести вечер. Завтра будем готовиться.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/kirill-marchienko-ighraiem-bolieie-aghriessivno-iz-za-etogho-bol-shie-shansov-v-atakie/