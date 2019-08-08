Кирилл Кожевников: "Тяжело переходить из молодежного хоккея во взрослый, но главное, отдавать всего себя"

Нападающий "Адмирала" Кирилл Кожевников в интервью "Известиям" отметил, что постарается воспользоваться шансом закрепиться в команде КХЛ​.

– Можете оценить свои шансы закрепиться в главной команде "Адмирала" на уровне КХЛ?

– На самом деле стараюсь просто работать. Если мне доверяют место в составе, попытаюсь максимально хорошо отыграть. Всегда тяжело переходить из молодежного хоккея во взрослый, но главное, отдавать всего себя на тренировках и в матчах и использовать полученные шансы.

– Пока ваш опыт в КХЛ ограничивается четырьмя матчами за "Югру" в сезоне-2016/17. Тогда была возможность закрепиться в составе?

– Возможность была, но тренеры решили, что мне чего-то не хватает, чтобы постоянно играть в КХЛ. Поэтому еще сезон провел в Молодежной хоккейной лиге.

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