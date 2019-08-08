Кирилл Кожевников: "Самое главное в КХЛ — выполнять установку тренера"

Нападающий "Адмирала" Кирилл Кожевников в интервью "Известиям" отметил разницу между МХЛ и КХЛ. По его мнению, в молодежной лиге больше разрешают импровизировать.

– Вы сказали, что из МХЛ в КХЛ непросто перейти. Что для этого нужно сделать?

– Самое главное – выполнять установку тренера. Если в МХЛ ты можешь себе позволить что-то свое сделать на льду, то в КХЛ всё четко по заданию. Но при этом сейчас мне нужно сохранить тот стиль игры, который помогал показывать себя на уровне молодежки. Это ведь то, за что тебя берут в КХЛ. А там уже объяснят твои задачи и направят.

– Многие ваши ровесники, например Григорий Денисенко и Павел Шэн, отметились медалями молодежных и юниорских чемпионатов мира, а некоторые даже закрепились на уровне КХЛ. Почему вас не было на крупных турнирах среди сборных своего возраста?

– Я три года ездил в юниорскую сборную. А чтобы попадать в молодежную сборную, нужно играть в КХЛ. У меня там не получилось быстро закрепиться. Пришлось играть в МХЛ, а оттуда не вызывали игроков в сборную.

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