Князев: «Счет в серии «Ак Барса» и «Автомобилиста» удивляет, но чудо еще может произойти»

Хоккейный агент Кирилл Князев поделился мнением о ходе серии «Ак Барса» и «Автомобилиста» в первом раунде Кубка Гагарина, в которой уральцы ведут со счетом 3-0.

«Счет в серии удивляет, это неожиданно. Я ожидал более плотной борьбы. Сложно ответить, почему «Ак Барс» забил две шайбы за три матча. Легче всего кого-то обвинять, а что происходит внутри — здесь нужно разбираться. Билялетдинов — опытный тренер, плюс у него опытные ребята в команде. Так что еще не все закончено. Думаю, казанцы еще поборются. Конечно, может произойти чудо, как в свое время СКА обыграл ЦСКА, вернувшись с 0-3 в серии. Сейчас плей-офф очень непредсказуемый», — приводит слова Князева Metaratings.ru.

Четвертый матч серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» пройдет в среду, 6 марта.