Кирилл Капризов: "В матче с Ригой ЦСКА не собирается себя беречь"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов пообещал, что команда будет играть на победу в матче с рижским "Динамо".

– Никто из нас беречь себя не собирается – будем выходить на лед с Ригой и играть на победу, - цитируют Капризова "Известия". Мы постоянно стремимся выигрывать – этот матч не будет исключением. Всегда есть где улучшить игру. Я, например, недоволен своей результативностью – надо забивать больше голов.

Буллиты с "Локомотивом"? Ничего особенного не испытывал – просто смотрел со стороны на буллиты. Конечно, хотелось выйти и исполнить штрафной бросок, но судьи решили, что мне надо сидеть в штрафном боксе. Поэтому что есть, то есть. В любом случае рад, что команда выиграла. Верил в победу даже при счёте 3:1 в пользу "Локомотива" на буллитах.

ЦСКА сыграет с рижским "Динамо" в пятницу, 22 февраля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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