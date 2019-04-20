Кирилл Капризов: "В каждой игре финальной серии напряжение держалось до последней минуты"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился эмоциями после победы над "Авангардом" в финальной серии Кубка Гагарина.

– Счастливы сейчас?

– Конечно, счастлив.

– Что-то незаметно

– Да хватит (улыбается).

– Серия получилась достаточно короткой, вы победили 4-0.

– Все игры, в принципе, были интересные. В большинстве встреч получалось, что мы забрасывали в пустые ворота, поэтому счет получался более крупным, а так – в каждом матче серии напряжение всегда держалось до последней минуты.

– Есть ли у вас опция продления контракта, или в следующем сезоне уедете в КХЛ?

– Сейчас, наверное, не стоит об этом вести разговор.

– Чем для вас финал Олимпиады отличается от финала Кубка Гагарина?

– В финале Кубка Гагарина – четыре игры, а на Олимпиаде – одна. Я сейчас что-то новое открыл? (смеется)

– Ждете ли вызова в сборную на ЧМ в Братиславу?

– Думаю, сейчас мы отпразднуем победу, а завтра нам уже все скажут. Конечно, надеюсь на приглашение в сборную, всегда круто играть за национальную команду.

– Со здоровьем все в порядке?

– Да, все отлично.

– Оптимизм есть, раз уверены, что завтра проснетесь?

– (Смеется).

– Чем для вас "Авангард" отличается от "Ак Барса"?

– Если честно, не думал об этом. Обе команды хороши… (пауза), наверное, это лучше останется внутри команды. (Алена Гребенькова)