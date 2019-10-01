Кирилл Капризов: «Спартаку» не буду сочувствовать. Это же игра. Что здесь такого?"
Форвард ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о своем хет-трике в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (9:3).
— Забивать хет-трик — всегда хорошо. Сегодня у нас почти все залетало. Много кто забил, не только я.
— Вам не показалось, что «Спартак» бросил играть в третьем периоде?
— Это, наверное, лучше спросить у них.
— За счет чего произошел перелом игры? Сначала вам приходилось даже отыгрываться.
— Нужно хорошо играть весь матч, а не только какие-то отдельные отрезки. Где-то у нас что-то не получалось, но потом удалось найти свою игру.
— Когда «Спартак» заменил вратаря стало легче?
— Мы даже не смотрели на это, мне кажется.
— Показалось, что Хомченко забивал сам себе.
— Такое бывает (смеется). Ничего страшного.
— Есть знаменитая теория Дона Черри о том, что нельзя добивать соперника.
— А что нужно делать? Пропускать? Нет. Не слышал о такой теории.
— Был настрой на десятую шайбу?
— Правда, об этом не думал.
— А про хет-трик после второго гола думали?
— Не думал. Где-то повезло, где-то здорово отдавали.
— Могли предположить перед дерби, что будет самый разгромный счет в сезоне?
— Если честно, то — нет. Атмосфера была хорошая, болельщики «Спартака» здорово наводили шороха. Плюс первую половину матча борьба была равной.
— Будете смотреть футбол сейчас? «Локомотив» — «Атлетико».
— Может быть, посмотрю.
— 9:3 может быть счет?
— Ну нет.
— В «Спартаке» у вас есть близкие, которым можно посочувствовать?
— Многих знаю, почти всех ребят. С тренерами тоже знаком. Сочувствовать никому не буду. Это же игра. Что здесь такого? (Алена Гребенькова)
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