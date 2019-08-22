Кирилл Капризов: «Со «Спартаком» Знарка приятно играть»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о победе в дерби над «Спартаком» (5:2) в рамках предсезонного турнира Кубка мэра Москвы. На счету форварда одна заброшенная шайба.

— «Спартак» до сегодняшнего дня не проигрывал.

— Особенно на это внимания не обращали. Сейчас идет предсезонка, нам надо наиграть определенные сочетания. Практика поможет влиться в сезон.

— Вы позже остальной команды приступили к подготовке. Сейчас уже набрали форму?

— Серьезно тренируемся, еще есть в чем прибавлять.

— Как вам «Спартак» при Олеге Знарке?

— Все знают, что он сильный тренер. У «Спартака» хорошая команда. Сезон покажет, чего она добьется. Но с ней было приятно играть.

— Что скажете о своих новых партнерах по звену Светлакову и Окулову?

— Хорошо. У нас есть еще время, чтобы сыграться.

— Новые правила пойдут вам на пользу?

— Да, нападающим должно быть посвободнее. Большинства тоже больше будет. Значит, и больше голов.

— Что скажете про сокращение размеров площадок?

— Маленько непривычно, поскольку играешь на разных. Лично мне больше нравится на маленьких, поскольку там моментов больше возникает.

— На футбольное дерби ходили?

— Не получилось. Был выходной, отдохнул. (Михаил Зислис)