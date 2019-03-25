Кирилл Капризов: "Охота Миронова? Больше шутили"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился мнением об игре против защитника бело-голубых Андрея Миронова в полуфинальной серии с московским "Динамо" (4:1).

– Была охота со стороны Миронова?

– Да нет, больше шутили. Мы с ним нормально общаемся.

– Что за рана под губой?

– Простуда вылезла, бывает.

– Что запомнили за четыре матча со СКА?

– Все знают, что это сильная команда. Большинство у них очень сильное, по ходу чемпионата они много забивают.

– Дацюк и другие центры здорово играют на точке. Насколько важны вбрасывания?

– Все с него начинается. У нас тоже парни могут хорошо отыграть, и уже показали это в сезоне и плей-офф.

– Важно, где играть – дома или в гостях?

– Конечно, приятно начинать дома, и в каком-то плане это лучше.

– Легче забивать Шестеркину или Хелльбергу?

– Шестеркину забивал на тренировке в сборной.

Первый матч финала "Запада" между ЦСКА и СКА состоится 28 марта в Москве на "ЦСКА Арене". Начало встречи – в 19:30 мск. (Евгений Белоусов)

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