Кирилл Капризов: "Охота Миронова? Больше шутили"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился мнением об игре против защитника бело-голубых Андрея Миронова в полуфинальной серии с московским "Динамо" (4:1).
– Была охота со стороны Миронова?
– Да нет, больше шутили. Мы с ним нормально общаемся.
– Что за рана под губой?
– Простуда вылезла, бывает.
– Что запомнили за четыре матча со СКА?
– Все знают, что это сильная команда. Большинство у них очень сильное, по ходу чемпионата они много забивают.
– Дацюк и другие центры здорово играют на точке. Насколько важны вбрасывания?
– Все с него начинается. У нас тоже парни могут хорошо отыграть, и уже показали это в сезоне и плей-офф.
– Важно, где играть – дома или в гостях?
– Конечно, приятно начинать дома, и в каком-то плане это лучше.
– Легче забивать Шестеркину или Хелльбергу?
– Шестеркину забивал на тренировке в сборной.
Первый матч финала "Запада" между ЦСКА и СКА состоится 28 марта в Москве на "ЦСКА Арене". Начало встречи – в 19:30 мск. (Евгений Белоусов)
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