Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после поражения от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний хоккеист также поддержал игроков молодежной сборной России после финала с Канадой (3:4) на МЧМ-2020.

— Начало, наверное, у нас сегодня не получилось. Пропустили, потом забили, потом опять пропустили. Всегда тренеры говорят, что после заброшенной шайбы нужно хорошую смену проводить и после пропущенного в принципе также.

Хет-трик Хартикайнена обескуражил нас? Я бы так не сказал, наоборот, скорее больше завел. Мы проспали начало, в принципе, после этого стали лучше играть, побежали, и второй- третий периоды провели лучше, где-то вратарь их немного подтащил.

Финал МЧМ? Да, смотрел, сегодня ночью переживали. Жаль конечно, но ничего, парней с «серебром», у них все еще впереди. Я тоже проигрывал в финале МЧМ, это очень обидно, я их прекрасно понимаю. Но ничего, молодчики все равно. Болели вчера, и какое-то время не мог уснуть, эмоции мешали.

На каком канале смотрел? По Первому каналу, конечно, я-то уже знаю. Так-то я и тот финал смотрел, но в 2011 году, когда еще в школу ходил.

Валерий Брагин? Все пацаны его обожают и гордятся, кто через него прошел. Он всех подстегивает и учит, и мне кажется, что после опыта работы с таким специалистом получаешь дальнейшее направление во взрослый хоккей.

Им надо возвращаться в свои клубы и продолжать играть. Никогда не забывать этот финал, таких эмоций в принципе нигде не найдешь. Нужно продолжать играть и получать удовольствие.