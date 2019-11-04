Кирилл Капризов: «Надо было выходить на игру более собранными»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4).

— Очень плохо сыграли в первом периоде. Со второго периода начали играть лучше. Было много потерь, проигрывали в борьбе и проиграли по счету, — приводит слова Капризова официальный сайт ЦСКА.

— С чем связано неудачное начало?

— Даже не знаю, с чем именно. Надо было выходить на игру более собранными. Серьезнее нужно быть. Мы знали, что «Нефтехимик» на ходу. У них было 8 побед подряд.

— Может, причина поражения в том, что скоро пауза на Евротур, и все готовятся к отдыху?

— Нет, это оправдания, и их не надо искать. Это хоккей, и надо к каждой игре относиться серьезно.

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