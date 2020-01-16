Кирилл Капризов: «Мне всегда очень импонировала игра Кузнецова и Тарасенко»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал, кто был его кумиром в детстве.

— Не могу выделить какого-то одного хоккеиста, — приводит слова Капризова официальный сайт КХЛ. — Когда я был ребенком, то старался следить за всеми. И не могу назвать кого-то одного, кто мне особенно нравился.

Хотя нужно отметить, что мне всегда очень импонировала игра Евгения Кузнецова и Владимира Тарасенко. Следил за ними еще со времен молодежной сборной.

Если говорить об НХЛ, то мне было интересно следить за Сидни Кросби, Ильей Ковальчук, Павлом Дацюком... Но никогда не сосредотачивал внимание на ком-то одном.