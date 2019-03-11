Кирилл Капризов: "Конечно, серию с "Витязем" нельзя назвать легкой"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о подготовке команды ко второму раунду Кубка Гагарина и серии против "Динамо".
– Вы забили красивый гол в серии с "Витязем".
– Уже как-то забыл про него. Готовимся к следующей серии, о прошлом раунде не вспоминаем.
– Но гол красивый, согласитесь.
– Ну да, такой ещё не забивал.
– Насколько "Динамо" сильный раздражитель для ЦСКА?
– Готовимся к каждому сопернику одинаково. В первом раунде команда показала, что способна на многое.
– "Йокерит" обыграли достаточно легко.
– Игры я не смотрел особо. Вроде бы, в серии счет 4-2? В плей-офф легких серий в принципе быть не может.
– Серию с "Витязем" тоже легкой нельзя назвать?
– Конечно, нет.
– Вы – лучший снайпер регулярки. Хочется получить это звание в плей-офф?
– Для меня, как по ходу сезона, так и в плей-офф, главное, чтобы команда выигрывала. Личные достижения – на втором плане.
– Как забивать Еременко? Он превращается в Бобровского в плей-офф.
– Слышал об этом. Начнутся игры – увидим.
– Чемпион Кубка Континента никогда не выигрывает Кубок Гагарина – стереотип?
– Я в это не верю и об этом не думаю. Это всего лишь результат регулярки.
– Как прошли выходные?
– В Москве, никуда не ездил. Улетать во время плей-офф – не мой конек. (Алена Гребенькова)